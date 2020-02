Regional 16/02/2020 17:15 LUIS VINICIUS HIPERNOTICIAS MT: Funcionária de frigorífico tem afundamento de crânio ao ficar presa em mesa de abate Uma funcionária, que não teve o nome revelado, ficou ferida ao sofrer um acidente de trabalho, em um frigorífico, na noite de sexta-feira (14), na cidade de Pontes e Lacerda (450 km de Cuiabá). A trabalhadora teve afundamento de crânio ao ficar presa em um equipamento. Os colegas de trabalho da funcionária informaram que durante os trabalhos a mulher ficou com a cabeça presa na mesa de abate. Imediatamente, a vítima foi socorrida por outros funcionários que chamaram uma equipe do Corpo de Bombeiros. Os militares foram ao local e encaminharam a trabalhadora ao Hospital Municipal. A equipe médica da informou que a mulher será submetida a novos exames. O estado de saúde da mulher, no entanto não foi informado pelos plantonistas. O caso será investigado.

