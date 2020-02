Regional 16/02/2020 18:32 Só Notícias Motorista tomba caminhão e perde carga de 6 mil litros de leite em Sorriso foto: Só Notícias/Lucas Torres O acidente aconteceu no quilômetro 756 da BR-163. O caminhão carregado com 6 mil litros de leite saiu da cidade de Vera e, ao chegar no perímetro urbano de Sorriso, acabou tombando. O motorista contou que perdeu o controle da direção, durante a forte chuva que caiu neste sábado. O condutor não ficou ferido. Com o capotamento, houve perda total da carga de leite. O prejuízo, conforme o motorista, é de cerca de R$ 6 mil.

