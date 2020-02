Regional 18/02/2020 06:59 Alecy Alves | Secom-MT Em Juara, sete suspeitos são presos e >boca de fumo> desmontada pela PM Foto por: 21ºBPM/PMMT Em Juara(709 km de Cuiabá), policiais do 21º Batalhão da PM fecharam uma ‘boca de fumo’ e prenderam sete pessoas. A ação ocorreu no Jardim América, em uma residência, a partir da abordagem de um homem que estava saindo do local em uma motocicleta. O piloto da moto, que supostamente iria para fazer uma entrega de droga, descartou no solo algo embalado, depois comprovado ser porções de pasta base de cocaína, ao avistar os policiais e perceber que seria abordado. Além do motoqueiro os policiais prenderam mais seis suspeitos no local e apreenderam uma balança de precisão, sete celulares, três relógios de pulso, material plástico usado para embalar droga e mais de R$ 500 em dinheiro. Essa ação ocorreu na madruga de sábado(15). Todo material e os suspeitos foram levados para a delegacia local.

