Regional 18/02/2020 07:53 Redação: Nativa News Carlinda: Homem é detido acusado de abusar sexualmente da própria sobrinha Um homem, de 27 anos, foi detido acusado de estupro de vulnerável na segunda-feira (17), em Carlinda. O suspeito assumiu ter mantido relações com a vítima, mas alegou consentimento. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou a policia militar assim que tomou conhecimento do ocorrido. Segundo ela, a menor estaria residindo na casa dos avós, uma vez que veio de outra cidade para estudar. Ainda segundo a mulher, na noite de ontem, o suspeito foi até a propriedade para pernoitar, quando por volta por volta da 1hs, ele teria ido ao quarto da menos e levou a força para o seu quarto, onde cometeu o estupro. Após os relatos, o homem foi localizado em sua residência, ao ser abordado pelos militares, o homem foi questionado sobre a denúncia ele negou o estupro, mas assumiu ter mantido relações com a vítima, alegando consentimento. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Alta Floresta.

