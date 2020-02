Regional 18/02/2020 08:45 Polícia deflagra operação no Brasil e mais quatro países contra a pedofilia; MT é alvo Divulgação/Polícia Civil Policiais de 12 estados do Brasil, incluindo Mato Grosso, e de mais quatro países deflagraram na manhã desta terça-feira (18) uma operação para o cumprimento de 112 mandados de busca e apreensão. Trata-se da sexta fase da Operação Luz na Infância que visa combater a pornografia infantil e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a operação busca arquivos com conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual praticados contra menores de idade. Os suspeitos podem ser presos em flagrante caso a polícia encontre armazenamento, distribuição e produção do conteúdo. Até por volta de 8h, duas prisões haviam ocorrido em Francisco Beltrão, no Paraná, e uma em Campo Grande (MS). As agências de aplicação da lei da Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá também cumprem mandados de busca e apreensão. A operação desta terça (18) é executada pela Polícia Civil dos seguintes estados: Santa Catarina São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Piauí Paraná Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Ceará Acre Alagoas

