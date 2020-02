Regional 19/02/2020 12:55 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM de Pontes e Lacerda recupera caminhonetes que já estavam com as placas trocadas Veículos estavam com as placas trocadas e com queixa de roubo - Foto por: PMMT Policiais militares de Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá), recuperaram na manhã desta quarta-feira (19.02), duas caminhonetes, uma S10 e uma Toyota Hilux, ambas vermelhas. Os suspeitos não foram localizados. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas pela BR-174, quando na ponte do Rio Guaporé viram a Toyota Hilux e iniciaram o acompanhamento. Durante o percurso, em um cruzamento, os agentes deram de frente com uma caminhonete S10 que vinha em sentido contrário. O motorista perdeu o controle e bateu de frente em um ônibus. O condutor da S10, que estava na companhia de outro homem, desceu do carro e apontou uma arma de fogo na direção dos militares e efetuou disparos que foi revidado. Os dois homens fugiram por uma área de mata. Em diligência na busca da Hilux, os policiais encontraram o veículo abandonado em uma área de loteamento. O motor ainda estava ligado. Na consulta, foi confirmado que as duas caminhonetes estavam com queixa de roubo e as placas tinham sido trocadas.

Voltar + Regional