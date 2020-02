Regional 19/02/2020 13:00 Wagner Montanari - Primeira Hora Homens são detidos após ser encontrado plantação de maconha em estufa em MT Dois homens foram detidos na tarde desta terça-feira (18), após uma denúncia anônima de que na casa onde estavam, no bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande-MT, havia uma plantação de maconha. Segundo informações, a Polícia Militar (PM), realizava rondas pela região, quando foram abordados e através de uma denúncia anônima, obtiveram informações, de que em uma residência, haviam pessoas fazendo uso de entorpecentes. Diante dos relatos, os policiais se deslocaram até a referida casa, onde encontraram dois homens e com eles, uma pequena porção de uma substância análoga a maconha. Após a abordagem, uma revista foi realizada no interior da residência, já que no local havia um odor muito forte de entorpecente. Durante a checagem na casa, foi encontrada uma estufa e no local haviam 13 vasos com mudas de maconha e uma espingarda. Diante da situação, os dois elementos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, onde foram entregues para as autoridades competentes.

