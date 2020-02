Regional 20/02/2020 11:53 Jad Laranjeira/Midianews Bandidos invadem residência em Nobres e matam cinco pessoas Foto: divulgação Cinco homens foram assassinados a tiros na noite de ontem quarta-feira (19) em Nobres (121 km de Cuiabá). A informação inicial é de que seria um possível acerto de contas entre quadrilhas rivais. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu dentro de uma residência, por volta das 21h, no Bairro Cohab Pôr do Sol. As vítimas foram identificadas como: Daniel dos Santos Costa, 24 anos; Cláudio Rogério Pinto do Nascimento, 19 anos; Jovanilson Pereira da Costa, 17 anos; Weliton da Silva, 23 anos e Thiago dos Santos Siqueira, 20 anos. Os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa. Dois dos alvos morreram ainda no local do crime. Outros três chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde, mas não resistiram e também morreram. Segundo a PM, todos foram atingidos por tiros de pistola calibre 380. O local do crime foi isolado e a Polícia Civil deve iniciar os procedimentos de investigação. A Polícia Militar acredita que as execuções tenham relação com um homicídio que ocorreu no final de janeiro deste ano, também em Nobres. Nenhum suspeito de cometer a chacina foi preso até o momento. Atualizada às 09h32 - inclusão nome das vítimas.

