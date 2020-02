Regional 22/02/2020 09:23 Lucas Notícias Criança de 7 anos morre atropelada ao descer de ônibus escolar em Lucas, corpo será transladado para Paranaíta oto: Divulgação Uma criança de 7 anos, identificada como Amanda Cerioli, veio a óbito após atropelamento, no final da manhã de ontem sexta-feira (21), na MT 449, em Lucas do Rio Verde. O acidente aconteceu a cerca de 50 km de Lucas do Rio Verde, sentido a cidade de Tapurah, próximo da comunidade Groslândia. Segundo o Tenente PM Bonzan, em entrevista ao site Lucas Notícias, a condutora relatou que parou o ônibus escolar para a criança descer, pois sua mãe estava do outro lado da via esperando e por algum descuido ou falha de comunicação, a mãe teria sinalizado e a criança entendeu que ela poderia atravessar. "Criança não faz julgamento se da tempo, não viu o carro e acabou atravessando sem olhar, e no momento se deslocava o veículo, que acabou atropelando a criança". Peritos da Politec, da cidade de Sorriso, estiveram no local para fazer o levantamento das circunstâncias do acidente. De acordo com informações, o corpo da criança será transladado para a cidade de Paranaíta.

