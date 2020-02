Regional 22/02/2020 17:30 CircuitoMT MT: Jovem denuncia namorado por obrigá-la a fazer sexo com desconhecido Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (20), após ser obrigada pelo namorado a fazer sexo com um desconhecido. A vítima relatou que já teve relações com outros homens a mando do suspeito, que filmava os atos. O caso ocorreu na cidade de Mirassol D’Oeste (288 km de Cuiabá–MT). Conforme o boletim de ocorrência, a situação foi registrada por volta de 23h55. A mulher contou que estava sozinha em casa no momento em que o seu namorado chegou com um rapaz estranho. Em seguida, o suspeito ordenou que a vítima transasse com o desconhecido. Porém, a jovem não aceitou o pedido e saiu correndo para pedir ajuda. O suspeito tentou seguir a vítima, para impedir a fuga da companheira, mas não conseguiu localizá-la. Na unidade policial, a garota contou que foi forçada pelo namorado a ter relações sexuais com outros homens. Segundo o depoimento, o suspeito ainda fazia vídeos e fotos dos atos praticados. A vítima também relatou que já foi violentada fisicamente pelo agressor em outras ocasiões. Policiais saíram em busca do suspeito, mas ele ainda não foi encontrado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

