Regional 23/02/2020 16:48 G1MT Colheita da soja em Mato Grosso começa com bons preços para o agricultor Foto: Reprodução - Globo Rural Agricultores estão satisfeitos com a colheita da soja em Mato Grosso, o estado que é o maior produtor nacional, com uma safra estimada de 34 milhões de toneladas, cerca de 30% do que é colhido no Brasil. Com a boa qualidade do produto, os preços estão atrativos para os sojicultores. É o caso dos irmãos Thiago e Rodrigo Minuzzi, que cultivaram cerca de mil hectares de soja em Campo Verde, no sudeste do estado. Eles já venderam 60% da produção, e o restante querem negociar aos poucos, conforme o rendimento do que sai da lavoura. Nos contratos mais recentes, o agricultor vendeu a saca de 60 kg de soja por cerca de R$ 76. Em fevereiro do ano passado, a média de venda que ele conseguiu foi de R$ 66. Para esta safra, eles fizeram um investimento importante: a instalação de um armazém. Com a estocagem, os agricultores puderam aproveitar os momentos de melhor preço pelo grão.

Voltar + Regional