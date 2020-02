Regional 23/02/2020 17:13 FolhaMax Chuva rompe represa; "destrói" rodovias e isola município em MT O grande volume de chuvas vem causando estragos no interior. A água fez romper uma represa construída na região de Nova Ubiratã (447 quilômetros de distância de Cuiabá) causando grandes prejuízos na agrovila localizada ali. Na altura do Distrito de Novo Mato Grosso, a Sinfra (subsecretaria de Obras, Infraestrutura e Transportes) interditou a rodovia MT-242 por causa dos estragos no asfalto, que rompeu em uma grande erosão. Informe oficial do secretário Cosmen Brito de Souza afirma que a enxurrada rompeu a tubulação que passa por baixo da pista, dando vazão à lama, que literalmente arrancou parte da rodovia. Tudo isso é causado pelo alto índice de precipitações na região. Teria chovido em somente 15 dias o previsto para o mês inteiro de fevereiro, conforme estudos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O trânsito na área foi interrompido e uma empreiteira terceirizada já está na estrada desde a madrugada deste domingo (23) para construir uma ponte e restabelecer o tráfego até a quarta-feira (26), se tudo correr bem e o tempo permitir. Por hora, o município está isolado por essa via e motoristas usam rotas muito mais longas para chegar até lá. Em consequência, municípios próximos como Sorriso, Sinop, Vera e Feliz Natal aumentaram o monitoramento das vicinais por causa do aumento de tráfego de carros e caminhões. Nova Brasilândia decretou situação de emergência ainda na semana passada, pois pontes e tubulações de lá também foram arrastadas pela chuva e isolaram comunidades, como Córrego Grande, Santa Amélia e Santa Rosa. CAPITAL A capital do Estado também não ficou livre das fortes chuvas. Na tarde de ontem, um temporal atingiu Cuiabá e transformou avenidas num verdadeiro "rio". A mais atingida foi a Prainha, nas imediações do Shopping Popular. Na região, um carro foi arrastado pela força das águas. Na região da praça Ipiranga, o volume de águas também se acumulou, deixando a avenida praticamente intrafegável. A Fernando Correa também registrou pontos de alagamentos.

