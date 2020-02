Regional 24/02/2020 17:54 Gazeta Digital MT registra 45 casos de tráfico de pessoas em dois anos Foto: Wesley Almeida Em dois anos Mato Grosso registrou 45 casos de tráfico de pessoas, que vão desde exploração de trabalho, adoção ilegal, tráfico de órgãos até exploração sexual. Para combater esse tipo de crime o Poder Judiciário realiza durante o Carnaval uma campanha de conscientização do tema nos telões do aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. Apesar de não ser a rota mais comum para as vítimas de tráfico de pessoas, Mato Grosso não está fora dessa realidade. Os criminosos oferecem propostas muito vantajosas, geralmente de ganhos altos, para convencer as vítimas. “A oferta de oportunidade para ser modelo ou jogador de futebol, com salários elevados, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, usam da fragilidade das pessoas para tirar proveito e oferecer emprego que não existe”, explica a coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Cetrap), Dulce Regina Amorim. Na campanha "Não deixe que seu sonho vire uma armadilha", o objetivo é que as pessoas fiquem alertas para os diferentes tipos de aliciamento. “Nessa fragilidade de sonhar as pessoas caem na armadilha do tráfico”, enfatiza Dulce. O período da campanha foi escolhido por causa do fluxo intenso nas rodoviárias, aeroportos e estradas, uma época em que os criminosos aproveitam para conquistar a confiança das possíveis vítimas. As denúncias sobre o tráfico de pessoas podem ser feitas pelo Disque 100, com ligação gratuita e anonimato garantido. (Com informações da assessoria).

