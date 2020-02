Regional 24/02/2020 18:59 www.rdnews.com.br MT: Marido mata esposa a facadas, após pegá-la na cama com outro, e é preso José Rodrigues de Oliveira, de 42 anos, foi preso pela Polícia Militar, suspeito de matar a esposa dele, Joana Paula Vieira Rodrigues, 45, em Paranatinga (a 411 km da Capital). Ele teria flagrado Joana na cama com outro homem, na madrugada desta segunda (24). Segundo o boletim de ocorrência (BO), o próprio suspeito confessou o crime. Consta no registro policial que José Rodrigues procurou uma empresa de vigilantes onde confessou que matou a mulher e pediu que a polícia fosse chamada. O homem detalhou à PM que estava trabalhando na colheita em uma fazenda quando o procuraram, relatando que a esposa estava com outro homem naquele momento. Diante da situação, José seguiu até a casa dele e, quando chegou, o homem que estava com a esposa, saiu correndo apenas com roupas íntimas. Quando ele entrou, viu a mulher nua em cima da cama. Foi neste momento que ele pegou uma faca e desferiu um golpe, mas a vítima tentou se defender com uma das mãos, que acabou cortada. Como se não bastasse isso, ele continuou a esfaqueá-la e acabou cortando o pescoço. Após isso ele saiu do local e se entregou. O corpo dela foi encontrado enrolado em uma coberta ao lado da cama do casal. O marido foi preso por feminicídio e encaminhado à Polícia Civil.

