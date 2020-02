Regional 25/02/2020 06:51 TopNews Jovem é encontrado morto com golpes de faca em Aripuanã Um jovem de 21 anos foi assassinado com golpes de arma branca (faca) e o crime teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira (24), ao lado de uma empresa de ferro velho, próximo ao bairro Vila Operaria em Aripuanã. Segundo informações da Policia Militar, o crime ocorreu por volta das 03 horas. Conforme informações repassadas pela Polícia Judiciária Civil, houve um chamado informando que havia ocorrido um homicídio. Os policiais se deslocaram até o endereço juntamente com uma equipe da Associação Ministério da Esperança de Aripuanã (AMEA), e constataram o óbito. A vítima estava com várias perfurações na região do tórax. O irmão da vitima esteve na localidade e reconheceu o corpo sendo de Ronei Perreira. Ele informou ainda que Ronei morava perto de onde ocorreu o crime e que estava de posse de um celular Sansung que não foi encontrado até o momento. Nenhum suspeito foi preso. A Delegacia de Homicídios de Aripuanã registrou a ocorrência de homicídio doloso e vai investigar o caso. Os policiais pedem ajuda da população, para qualquer informação que possa levar a prisão do suspeito, pelo Disk denuncias via 190 ou pelos telefones (66)3565-1433/2727.

