Homem apanha de cabo de vassoura durante discussão com a mulher em Lucas do Rio Verde Uma das ocorrências foi registrada no final da tarde desse domingo (23), por volta das 17h45 no bairro Téssele Júnior. No local, um homem relatou que sofreu diversas agressões e a autora dos fatos é sua convivente.O homem disse que durante uma discussão, a mulher atirou contra ele uma panela e também uma faca. A suspeita ainda teria desferido diversos golpes no homem, usando um cabo de vassoura.

A mulher por sua vez, disse que durante uma discussão, o marido teria a empurrado contra a parede. A Polícia notou que o homem apresentava algumas lesões. O caso foi encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil.

MAIS UM

Mais um homem foi ‘vítima’ da fúria feminina nesse fim de semana. A outra agressão foi registrada no bairro Parque das Emas II, por volta das 18h45, quando um homem foi agredido com soco desferido pela esposa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava dentro de um veículo, onde iniciou uma discussão.

O homem teria tentado pegar a chave do carro, momento em que a mulher acertou-lhe um soco no nariz. A mulher foi empurrada e acabou batendo a testa ao bater na porta do carro.

O irmão da mulher da mulher veio a intervir na briga do casal, antes da chegada da guarnição da Polícia Militar.

