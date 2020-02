Regional 25/02/2020 13:07 Redação: Nativa News Homem é detido por porte ilegal de arma em Colider Foto: Divulgação Durante rondas de rotina no município de Colíder, a Polícia Militar avistou um jovem em uma motocicleta em atitude suspeita, que empreendeu fuga ao notar a presença da polícia. O jovem foi abordado e detido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O fato foi registrado na Avenida Ulisses Guimares, Bairro Teles Pires, durante a noite desta segunda-feira (24). O jovem fugiu e foi acompanhado, abordado, durante busca pessoa foi localizado um revólver calibre .38 com 6 munições intactas, dentro de suas roupas íntimas (cueca).

Diante os fatos o jovem foi conduzido a delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

