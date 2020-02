Regional 27/02/2020 09:09 Sónoticias Sinop: carro sai de estrada vicinal e homem é encontrado morto com tiro foto: Fabiano Marques Um homem foi encontrado morto, ontem a noite, em Fiat Fiorino prata, na estrada Selene, área rural do município de Sinop. O carro saiu da via e ficou às margens. Os bombeiros foram socorrê-lo e, quando chegaram, constataram que estava sem vida. Sua identidade ainda não foi confirmada. O sargento Edivan Cassiano, do Corpo de Bombeiros, confirmou que o condutor do carro foi atingido por tiro “no tórax e tem uma arma dentro do veículo”. O soldado Otiniel, da Polícia Militar, disse que a polícia foi avisada que seria acidente de trânsito. “Porém, os bombeiros chegaram junto conosco e constataram o óbito. A princípio o cidadão está com perfuração de arma de fogo. Foi feito isolamento do local para a Polícia Civil tomar as providências”. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e fez as analises necessárias. Ainda não foi esclarecido se arma estaria dentro do carro e disparou no momento do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia e reconhecimento oficial.

