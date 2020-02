Regional 27/02/2020 09:14 G1MT Motorista perde controle de ambulância, sai da pista e cinco pessoas ficam feridas em MT Motorista perdeu controle do veículo — Foto: Facebook/Reprodução Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente depois que um motorista de ambulância perdeu o controle do veículo e saiu da pista na MT-130, entre Primavera do Leste e Rondonópolis, nessa quarta-feira (26). A ambulância saiu de Primavera do Leste e seguia para um hospital de Rondonópolis. Dentro do veículo, além do motorista, estavam uma paciente, dois acompanhantes e uma técnica de enfermagem, que foram socorridos por testemunhas. Nenhuma das vítimas tiveram ferimentos graves. Segundo a concessionária que administra a rodovia e atendeu o acidente, o motorista disse que chovia no trecho e, por isso, acabou perdendo o controle da direção ao fazer uma curva. O veículo saiu da pista e só parou quando chegou em uma área alagada, às margens da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, os dois pneus traseiros da ambulância estavam carecas.

