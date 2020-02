Regional 28/02/2020 14:45 Assessoria Carreta carregada com leite tomba na BR-163 em Nova Mutum Foto: Djeferson Kronbauer A Rota do Oeste foi acionada às 19h42 de ontem, quinta-feira (27), para o atendimento de uma ocorrência no km 604da BR-163, em Nova Mutum. A motorista de uma carreta com placa de Santa Catarina perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo e derramando carga de leite na pista de rolamento. A condutora foi encaminhado pela equipe de resgate da Rota do Oeste para o Hospital de Nova Mutum com ferimentos leves. A pista ficou interditada no sentido sul da via às 22h31 e foi liberada às 00h50.

