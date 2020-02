Regional 28/02/2020 20:33 MT-208: Adolescente morre em acidente envolvendo carro e moto em Nova Guarita Divulgação Uma batida frontal entre um carro e uma motocicleta na MT–208, próximo ao município de Nova Guarita (683 km de Cuiabá–MT), resultou na morte de um adolescente de 16 anos. O acidente ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (27). As investigações apontam que o jovem, que conduzia uma moto modelo Honda Titan, tentou fazer uma ultrapassagem, mas não conseguiu efetuar a manobra e colidiu de frente com um carro, que seguia na pista oposta. O choque deixou a motocicleta completamente destruída. O veículo de passeio teve a parte dianteira bastante danificada. Uma equipe médica ainda prestou os primeiros socorros ao menor e o encaminhou para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O motorista do carro, de 41 anos, também ficou ferido e precisou ser levado para o Hospital Regional de Colíder (650 km da Capital). Ele contou que ainda tentou desviar para evitar a batida, mas não conseguiu frear a tempo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

