Regional 01/03/2020 09:50 Nortão Online Aeronave de pequeno porte cai em Colniza, sete pessoas ficam feridas Foto: Reprodução Um avião monomotor caiu logo após a decolagem em Colniza, na tarde deste sábado, 29. Testemunhas contaram que depois de decolar o piloto fez uma manobra na tentativa de retornar, mas caiu a cerca de 300 metros da cabeceira da pista. Os sete ocupantes tiveram ferimentos leves e foram levados por ambulâncias ao hospital do município. Apesar de estar fazendo voos fretados por uma empresa de táxi aéreo, o site da ANAC mostra que a aeronave de prefixo PT-EAQ teve recentemente o registro negado para esse tipo de operação. Depois do acidente algumas pessoas se apressaram em cobrir o prefixo e fizeram a retirada do avião sem que o órgão de controle fosse avisado. Apesar do acidente ter acontecido ás margens do perímetro urbano, nenhum tipo de ocorrência foi registrada.

