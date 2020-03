Regional 01/03/2020 17:16 Redação: Nativa News Previsão indica mês chuvoso em Mato Grosso Foto | Nativa News Mato Grosso deve ter chuvas acima da média durante o mês de março. Segundo a meteorologia, chuvas de maiores volumes devem cair principalmente no centro-norte do estado. De acordo com Felipe Pungirum, meteorologista, as regiões que fazem divisa com Goiás e Tocantins são as que terão mais chuvas. Nessas regiões devem acontecer as 'invernadas', que são sequências de dias consecutivos de chuva e predomínio de céu nublado. Essas chuvas podem trazer ventos, baixas temperaturas e pouca luminosidade. Isso já deve acontecer nesta primeira semana de março. Já na região centro-sul e em municípios que fazem divisa com Goiás e Mato Grosso do Sul, a previsão de chuva é abaixo da média. Em Alta Floresta, a previsão para segunda feira (02) é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite, a máxima deve chegar a 33°C. Com informações do G1 MT

Veja também sobre Previsão indica mês chuvoso em Mato Grosso Voltar + Regional