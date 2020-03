Regional 02/03/2020 06:18 G1MT Sorriso: jovem é sequestrado, agredido, tem carro roubado e é encontrado um dia depois Foto: Eduardo Barbosa Um jovem foi sequestrado e teve o carro dele roubado por criminosos em Sorriso. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz de 19 anos, foi sequestrado na noite de sexta-feira (28) e encontrado ferido pedindo socorro em uma estrada na manhã de sábado (29). Os suspeitos não foram presos até este domingo (29) e nem o carro foi recuperado. Segundo a polícia, dois homens entraram na quitinete da vítima por volta de 20h30 na sexta-feira. Testemunhas ouviram uma discussão e logo em seguida o jovem foi visto sendo levado à força para dentro de um carro. A quitinete estava revirada. A polícia foi chamada naquele dia, mas não havia localizado o rapaz. Franiscleyton foi encontrado na manhã do outro dia depois que policiais militares foram avisados que um homem pedia socorro na ponte do Rio Teles Pires, na saída para Tapurah, a 414 km da capital. O jovem tinha ferimentos no corpo e na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o rapaz até o Hospital Regional. Na unidade Franiscleyton contou que três homens o sequestraram, agrediram e fugiram com o veículo dele. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Sorriso.

