Regional 02/03/2020 17:14 HiperNoticias Mulher acusa vizinho de introduzir pedaço de madeira no ânus de cachorro em MT Foto: Reprodução Uma mulher acusou o vizinho de agressão contra o seu cachorro vira-lata, em uma rua do bairro Jardim Icaraí, em Várzea Grande. O suspeito teria usado um pedaço de madeira e introduzido no ânus do animal e a ameaçado a vizinha de morte. O caso teria acontecido na manhã de quinta-feira (27), mas a denúncia foi feita no início da noite deste domingo (1). A denunciante relatou que possui um cachorro macho enquanto que de seu vizinho é uma cachorra da raça Pitbul. A proprietária do cachorro agredido afirmou que o animal do suspeito estava no cio e no dia do fato, ambos escaparam e cruzaram. No entanto, o proprietário da Pitbull não teria concordado com a “relação” e enfiou um cabo de vassoura no ânus do vira-lata. A agressão teria ocorrida diversas vezes e o cachorro teve a barriga rompida. A denunciante afirmou que desde a agressão, o seu cachorro não come e nem evacua. A mulher contou aos policiais que animal possui diversas lesões. Diante disso, a denunciante disse que procurou o vizinho para que ele arcasse com o tratamento veterinário. Porém, o homem ordenou que ela saísse de frente da sua residência e ainda disse que chamaria o seu neto para matá-la. Durante a ameaça, o suspeito ainda teria dito que o seu familiar (neto) é bandido. Diante dos fatos, a mulher teria procurado a Central de Flagrantes para registro da ocorrência. Até a publicação da matéria, o homem não havia sido localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).

