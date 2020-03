Regional 03/03/2020 10:01 Denise Soares, G1 MT Pai mata filha de 4 anos e atira em filho de 3 após ser preso por agredir a ex-mulher em MT Foto: Arquivo pessoal Um jovem matou a filha dele, de 4 anos, atirou no filho, de 3, e se matou em seguida na noite dessa segunda-feira (2) em Canarana, cidade a 838 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, Lucas Diniz da Silva, de 27 anos, teria cometido o crime por vingança depois que foi preso por ter agredido a ex-mulher dele, mãe das duas crianças. De acordo com a polícia, o crime ocorreu às 22h40 (horário de Mato Grosso) na casa de Lucas, no bairro Morada do Sol. Depois de ser preso e solto pela agressão contra a ex, Lucas foi até a casa dela e pediu que os filhos dormissem com ele naquela noite. Horas depois, já com as crianças em casa, ele começou a mandar mensagens ameaçadoras para a ex-mulher. Nas mensagens ele também mandou fotos de uma arma. A ex-sogra dele chamou a polícia. Quando os policiais chegaram na casa, ouviram barulhos de tiro e entraram na residência. As duas crianças estavam deitadas na cala com o pai e todos estavam feridos com tiros na cabeça. Os filhos ainda respiravam quando foram socorridos por policais militares. Já Lucas não estava mais vivo. A menina de 4 anos morreu enquanto era socorrida para um hospital. O menino de 3 anos foi transferido para o Hospital de Água Boa, 736 km de Cuiabá. A arma usada no crime foi apreendida e a perícia foi feita no local. O crime é investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional