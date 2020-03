Regional 03/03/2020 11:17 Redação I Nativa News Cinco pessoas são detidas por tráfico de drogas em Colider Foto: Divulgação Cinco pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar após denúncias de grande movimentação suspeita e forte odor no município de Colíder. Produto entorpecente foi apreendido e todos envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O fato foi registrado em uma residência próximo ao Machado novo, populares denunciaram a movimentação de pessoas e forte cheiro de entorpecente. A guarnição da PM se deslocou até o local indicado, onde o proprietário estava em frente e autorizou a entrada da polícia, no interior da residência estavam todos os envolvidos. Em busca pela residência foi encontrada substâncias análoga à cocaína e maconha, diante os fatos cinco pessoas foram conduzidas.

