Regional 04/03/2020 15:17 Assessoria/PJC-MT Juina: Mulher é presa em rodoviária da cidade com droga em mochila Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar de Juína prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira (04.03) uma mulher de 19 anos por suspeita de tráfico de entorpecentes. Ela foi detida quando tentava embarcar no terminal rodoviário da cidade. Uma denúncia levou os policiais até a mulher que estava com a droga em uma mochila, que foi despachada no bagageiro do veículo. Aos ser abordada pelos policiais, a mulher ficou nervosa e tentou esconder o bilhete da bagagem que ela despachou. Perguntada se possuía outra bagagem, ela disse aos policiais civis e militares que levava apenas a sacola de mão. Em checagem à bagagem correspondente ao ticket, os policiais localizaram no ônibus uma mochila com três tabletes de substâncias análoga à maconha e à pasta base de cocaína. A mulher foi conduzida à delegacia da Polícia Civil, onde será autuada em flagrante. Ela já responde a processos criminais por tráfico de drogas e também por receptação. O Conselho Tutelar da cidade foi comunicado, pois a suspeita estava em companhia da filha de dois anos.

