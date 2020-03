Regional 05/03/2020 08:35 Nortão Online Caminhão carregado de sucos sai da pista na MT-320 e carga se espalha Nortão Online Um caminhão de uma empresa de Sinop, que transportava uma carga de sucos saiu da pista na MT-320, a cerca de 18 km de Colíder, próximo à Fazenda Rio Parado. O veículo caiu em uma ribanceira e tombou, o acidente ocorreu na noite de ontem quinta-feira, por volta das 22h30. De acordo com o condutor, ele foi desviar de um buraco na pista e de outro veículo, quando ocorreu o acidente. A carga do caminhão se espalhou. O condutor não sofreu ferimentos. A Guarda Municipal de Trânsito precisou interditar a pista, nos dois sentidos e uma fila considerável de veículos se formou. Os agentes de trânsito e populares ainda auxiliaram o motorista a salvar o que foi possível da carga, juntamente com alguns populares. O caminhão foi removido com um guincho e o trânsito voltou à normalidade cerca de uma hora depois.

