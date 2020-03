Regional 05/03/2020 11:32 Walter Quevedo, TV Centro América Carga com 17 toneladas de frango congelado é saqueada por indígenas em MT Foto: Waine Charrow Mais de 17 toneladas de frango congelado foram saqueadas por indígenas na BR-070, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (4). O produto estava em um caminhão que tombou na rodovia depois de tentar desviar de outro veículo que vinha no sentido contrário e teria invadido a pista. O motorista do caminhão não teve ferimentos e conseguiu sair do veículo com a ajuda de um outro caminhoneiro que passava pela rodovia. Ele contou que 2 horas após o acidente, mais de cem indígenas chegaram no local e começaram a saquear a carga de frangos. Os indígenas começaram a saquear a carga ainda de manhã e a situação se estendeu por horas. Durante a tarde, mais veículos chegavam pra ajudar a carregar as caixas com frango congelado. O caminhão saiu de Sorriso e tinha como destino Barra do Garças. Toda a carga de frangos estava avaliada em R$ 120 mil. Segundo a empresa responsável pelo caminhão, esta já é a segunda carga da transportadora saqueada por indígenas na região sudeste do estado. Além do prejuízo com os frangos que foram levados, a empresa estima o valor de R$ 150 mil para consertar o baú refrigerado, que teria sido cortado a machadadas na rodovia. Por telefone, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi até o local do acidente pra garantir o fluxo de veículos na rodovia e a segurança do motorista, mas que não pode entrar em confronto com os indígenas para evitar o saque da carga.

