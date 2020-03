Regional 05/03/2020 16:50 Portal Sorriso Sorriso: viatura da Polícia Militar bate em BMW na região central Portal Sorriso A batida entre uma viatura da Polícia Militar e um carro BMW X1 foi registrado, no final da manhã de hoje, quinta-feira (05), em um cruzamento da região central de Sorriso. A condutora da BMW disse que trafegava na rua Mato Grosso, sentido à Praça da Juventude, quando a viatura da PM, que seguia na rua Nelson Gonçalves, sentido à área verde, teria invadido a preferencial. A BMW teve a lateral esquerda atingida pela viatura. Com o impacto, a motorista perdeu o controle da direção e o veículo só parou após bater na parede de um espaço de fotografia. A mulher não se machucou, assim como nenhum policial. Para a motorista, cujo veículo tem seguro, houve falta de preparo por parte dos policiais em supostamente desrespeitar as leis de trânsito. A cena do acidente foi mantida até a chegada da perícia.

Voltar + Regional