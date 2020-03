Regional 07/03/2020 06:50 Colniza: menina de 8 anos morre esmagada por tora em pátio de madeireira Uma menina de oito anos morreu e outra ficou ferida após serem esmagadas por uma tora de madeira no final da tarde de quinta-feira (5) em Colniza/MT. Conforme a Polícia Civil, um grupo de crianças brincava no pátio de uma madeireira quando ocorreu o acidente. As crianças teriam subido em uma pilha de madeira e uma das toras se desprendeu e acertou as duas meninas. Uma delas foi atingida na cabeça e morreu ainda no local. A outra criança ficou com a perna ferida e foi socorrida. A Polícia Civil registrou a ocorrência.

