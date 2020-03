Regional 07/03/2020 07:05 Assessoria/PJC-MT GUARANTÃ DO NORTE: Polícia Civil prende três adultos e apreende um adolescente envolvidos em homicídio Polícia Civil de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá) prendeu em flagrante nesta quinta-feira (05.03) duas pessoas por suspeita de cometer um homicídio ocorrido durante a madrugada, na cidade. Um adolescente também foi apreendido por envolvimento no crime. Um quarto suspeito foi preso nesta sexta-feira e confessou o crime. Os policiais apreenderam também as armas utilizadas para cometer o homicídio. A Delegacia da Polícia Civil foi comunicada logo pela manhã de ontem sobre o homicídio ocorrido no bairro Maranata. Policiais realizaram diligências no local e constataram que a vítima, Ronaldo Lima Paixão, de 32 anos, foi morta a golpes de faca e pauladas. O corpo foi encontrado em uma área de chácaras e havia indícios de que a vítima teria sido arrastada até o local. Durante a investigação, coordenada pelo delegado Waner dos Santos Neves, os policiais localizaram a residência onde estava um dos suspeitos, que ao avistar a equipe, tentou fugir do cerco policial. Na casa do segundo suspeito, os policiais apreenderam também roupas com manchas de sangue que serão encaminhadas para perícia. À polícia, os suspeitos disseram que houve uma discussão com a vítima, que foi agredida por eles. Depois, a vítima tentou colocar fogo na casa deles.

Voltar + Regional