Regional 08/03/2020 17:41 Wesley Santiago/Olhar Direto Ministério da Saúde descarta mais um caso de coronavírus em Mato Grosso Foto: Tchélo Figueiredo - Secom/MT O Ministério da Saúde confirmou, neste domingo (08), que mais um dos casos que estavam sendo acompanhados em Mato Grosso deu negativa para coronavírus. Com isto, outros cinco pacientes continuam a ser monitorados. No país, o número dos portadores da doença subiu para 24.

Neste domingo, o Ministério da Saúde descartou o segundo caso da doença em Mato Grosso. Cinco pacientes continuam a ser acompanhados, com visitas recorrentes de equipes de saúde e aguardam os resultados dos exames.



Na sexta-feira (06), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Mato Grosso (COE-MT), descartou o primeiro caso. Apesar de não ser coronavírus, foi confirmado que o paciente estava com Influenza B.



O documento ainda informa que, no total, 11 casos foram acompanhados pelo COE estadual. Destas, quatro ocorrências foram excluídas por não apresentarem critérios de definição, uma foi descartada e seis estão sob investigação.



Até a tarde deste domingo (8), o Brasil confirmou 24 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Dois novos pacientes foram contabilizados pelas secretarias estaduais de saúde dos estados do Rio de Janeiro e de Alagoas, e também pelo Ministério da Saúde. São Paulo tem mais três casos.



O número global de notificações de infecção pelo coronavírus é de 107.600 casos, com 3.656 óbitos, em 95 países e territórios - aponta o levantamento do jornal "The New York Times" neste domingo (8), com base nos últimos dados de fontes oficiais.



Na China, o número de casos vem diminuindo, mas a queda de um prédio onde pessoas estavam em quarentena deixou 10 mortos. Mais de 20 pessoas ainda são procuradas entre os escombros.



Nos Estados Unidos, o Deparamento de Saúde do estado da Flórida anunciou a morte de duas pessoas infectadas pelo coronavírus. São as primeiras vítimas fatais registradas na costa leste do país. O estado de Nova York declarou estado de emergência neste sábado.



Recomendações



Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.



O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infeccções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão:



· Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;



· Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;



· Utilizar lenço descartável para higiene nasal;



· Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;



· Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;



· Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;



· Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;



· Manter os ambientes bem ventilados;



· Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;



· Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.



Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

