Regional 08/03/2020 18:17 REPORTERMT Morador de Juina ganha 'bolada' sozinho na Dupla Sena Foto: Reprodução - Internet Uma aposta do município de Juína (742 km de Cuiabá) acertou os seis números sorteados no concurso 2.058 da Dupla Sena e faturou mais de R$ 161 mil. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo na última quinta-feira (05). As dezenas sorteadas foram: 10 – 24 – 30 – 35 – 40 – 47 no primeiro sorteio. Na segunda chance os números 08 – 12 – 14 – 26 – 33 – 44 foram sorteados. Foi nessa modalidade que o mato-grossense acertou a sena, sozinho. A Caixa Econômica também vai pagar |R$ 4,1 mil para 32 pessoas que fizeram a quina, R$ 75 para os 2.204 apostadores que acertaram a quadra e R$ 2,24 para 37.280 pessoas que fizeram terno. O jogo Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). Sorteios A Dupla Sena é sorteada às terças, quintas e sábados, sempre às 20h.

