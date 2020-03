Regional 09/03/2020 07:33 G1MT Idosa de 74 anos é assassinada enquanto fazia caminhada em Lucas do Rio Verde Foto: Cenário MT Uma idosa foi assassinada na manhã desse domingo (8) em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, Salvina dos Santos Vidal, de 74 anos, saiu para caminhar no começo do dia e desapareceu. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio horas depois. A vítima estava sem roupas e com ferimentos pelo corpo. Exames devem apontar a causa da morte e se a idosa foi vítima de abuso sexual. Nenhum suspeito foi preso ou identificado até esta segunda-feira (9). Salvina é mãe do sargento da Polícia Militar, Juarez Vidal, conhecido por defendera causa animal em Mato Grosso. Em uma rede social, Vidal lamentou a morte da mãe e lembrou que o crime ocorreu no Dia Internacional da Mulher. “Minha mãe sai pra caminhar todos os dias na cidade onde mora e nessa madrugada encontrou com o mau, com um cara ruim, com alguém que eu também quero me encontrar. A assassinou para roubar e estuprar, tomei conhecimento ao meio-dia, desloquei pra cá, muito triste para todos nós”, declarou Vidal. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro Parque das Araras. Salvina saiu de casa entre 5h e 6h para fazer caminhada, mas não retornou. Os familiares sentiram falta e o corpo foi encontrado por moradores por volta de 11h. O terreno baldio fica a duas propriedades de onde ela mora. Ela estava sem roupas e com sinais de lesões pelo corpo. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança e tenta localizar o autor do crime. O corpo da idosa será transladado para Cuiabá. Ainda não há informações sobre o local e horário de velório.

