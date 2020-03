Regional 09/03/2020 07:52 Só Informação Criança morre depois de acidente entre três veículos na BR 163 oto por Rudy Roger O acidente foi registrado na manhã deste domingo (8) próximo a ponte do Rio Celeste na BR 163, envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio sendo um Toyota Corola, prata e um VW Golf ,comp vermelho, de Lucas. Uma criança idade não divulgada foi socorrida em estado grave para o Hospital em Sorriso. Uma mulher que também estaria no Corrola com um corte profundo na cabeça. O Golf trafegava sentido Sinop à Sorriso, a carreta e o veículo Corolla sentido Sorriso/Sinop. O motorista do Golf bateu na lateral da carreta em seguida bateu de frente com o Corola que trafegava logo atrâs da carreta. No Golf estavam dois rapazes que não se feriram. A motorista do Corola teve apenas escoriações. Segundo informações, o motorista do Golf estaria em visivel estado de embriagues e teria dormido ao volante causando o acidente. O motorista da carreta que não se feriu disse que quando percebeu que o Golf ia bater de frente com seu veículo ele conseguiu desviar mas mesmo assim houve o choque lateral em seguida ele bateu de frente com o Corola que vinha logo atrás. O Corola era dirigido por uma mulher. Junto com ela estava uma outra mulher e uma criança que foi socorrrida em estado gravíssimo ao hospital. A mulher que estava como passageira do Corola teve um corte profundo na cabeça e foi socorrida desmaiada ao hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A Polícia passa a investigar as causas do acidente

Voltar + Regional