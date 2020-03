Regional 10/03/2020 08:15 NortaoOnline Sitiante é assassinada com tiros na cabeça e no peito em Nova Canaã do Norte Uma sitiante, identificada como Marlene Roque da Cruz, 39 anos, foi executada na comunidade Rondon, do distrito Ouro Branco, em Nova Canaã do Norte. Ela foi encontrada morta, na área da casa, pelo marido, que havia saído para buscar o filho na escola, por volta das 18:30h. Ele informou para a Polícia Militar que quando chegou, encontrou a esposa caída e ensanguentada. Ela levou dois tiros na cabeça e um na altura do peito. O homem notou que havia sido levado R$ 2 mil da bolsa de Marlene. A princípio, o caso será investigado como latrocínio, mas outras linhas de investigação não estão descartadas. O casal morava longe de vizinhos e ninguém viu nada.

Voltar + Regional