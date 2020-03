Regional 10/03/2020 10:59 PM identifica quadrilha e apreende 32 tabletes de maconha em Sinop Foto por: PMMT Policiais militares de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam nesta segunda-feira (09.03), quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher por tráfico de droga. Com o grupo, foi apreendido 32 tabletes de maconha, meio tablete de cocaína, porções e pedaços de maconha, três balanças e R$ 10,3 mil em dinheiro. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais já vinham recebendo denúncias de tráfico de drogas em uma chácara, no bairro Maria Vidilina. Apontava que no imóvel a venda seria em um mercadinho e administrado por uma organização criminosa que distribuía em vários bairros. Os policiais realizavam ronda quando viram uma mulher que correu com a presença da viatura, mas foi contida. Os agentes entraram no imóvel onde encontraram toda a droga apreendida. O celular que a suspeita carregava tocava constantemente. Durante sua tentativa de fuga, a mulher mandou um áudio avisando da presença dos policiais. Ainda no local, os policiais viram um veículo nas proximidades e solicitado ordem de parada. Um dos homens ainda tentou dispensar uma pistola com numeração raspada, com nove munições intactas e um carregador. Durante o registro da ocorrência, acompanharam os suspeitos três advogados.

