Regional 11/03/2020 18:44 Yara Galvão | PMMT Força Tática prende suspeitos de tráfico de drogas em Tangará da Serra e Sinop Equipes da Força Tática de Tangará da Serra e Sinop prenderam na noite desta terça-feira (10.03), dois homens por de tráfico de drogas. Em Tangará da Serra, os policiais estavam em rondas quando foram informados que um homem estaria vendendo droga no bairro Vila Horizonte. Em diligências, os policiais encontraram o suspeito na frente de uma casa usada como boca de fumo. Ele carregava porções de cocaína e mais porções foram encontradas dentro do imóvel, além de dinheiro. Em Sinop, no bairro Jardim das Nações, os militares realizavam ronda quando na abordagem de um homem foi encontrado 66 porções de maconha. Ele disse que vendia a droga por R$ 10, cada porção.

Voltar + Regional