Regional 11/03/2020 18:49 METRÓPOLES Açougueiro ajuda filho de 16 anos a esfaquear e matar desafeto Marcos Dione Lopes da Silva, 32 anos, que morreu em Planaltina na madrugada desta terça-feira (10/03), foi esfaqueado por um adolescente de 16 anos durante uma briga. Enquanto levou pelo menos três facadas pelo corpo, ele ainda foi estrangulado por mais três homens. O corpo dele foi encontrado com sinais de agressão no porta-malas de um veículo na região do Arapoanga. Além do rapaz de 16 anos, tiveram envolvimento no crime o pai dele, que é um açougueiro de 41 anos; o irmão, de 18 anos; e um amigo de 19. A vítima foi morta na residência do menor de idade após uma discussão. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso. “Os envolvidos negam ter realizado os golpes contra a vítima. Então, eles colocaram a culpa no adolescente, porque ele não fica mais de três anos preso. Porém, foi confirmado que todos tiveram participação no crime”, diz o delegado-chefe adjunto da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), Veluziano de Castro Salgado. Bebiam juntos De acordo com o delegado, na tarde dessa segunda (09/03), o adolescente e o amigo de 19 anos bebiam juntos na casa de uma mulher na região do Arapoanga quando conheceram a vítima. “O Marcos também era amigo dessa mulher e foi lá para beber também. Eles tinham esse costume já”, narra. Na casa, estavam a proprietária e o namorado dela, além dos dois jovens e a vítima. “De lá, todos, menos o namorado da mulher, resolveram sair no carro da vítima para ir a um bar. Mas, chegando lá, viram que estava fechado. Então, resolveram voltar. Foi quando, segundo eles, a bateria do carro da vítima pifou”, relatou Veluziano. Nesse momento, então, Marcos Dione teria pedido para deixar seu carro na garagem da casa do adolescente, que fica na mesma rua da residência em que estavam. “Lá, eles passaram a beber de novo e teve início uma discussão entre o adolescente e a vítima. O menor fala que o Marcos teria dado em cima de sua namorada naquele momento, mas já descartamos isso, pois ela não estava na casa”, explicou. Nesse momento, o delegado conta que, enquanto pai, irmão e amigo do menor de idade seguravam a vítima, o adolescente o esfaqueava. Fogo no veículo Após o crime, os agressores colocaram o corpo de Marcos no porta-malas do carro e tentaram fugir. Aos investigadores, o adolescente disse ainda que tinha a intenção de atear fogo no veículo. Depois do crime, a esposa da vítima foi procurar pelo marido e encontrou o pai do jovem nervoso, encostado em um poste em frente à casa. Ela perguntou sobre o Marcos, mas ele disse que não sabia de nada e não a deixou entrar”, acrescentou o delegado. A mulher, desconfiada, foi em casa para pedir ajuda ao cunhado e, logo em seguida, retornou à residência dos agressores. No local, ela viu o adolescente empurrando o carro do marido e notou que havia sangue na parte externa do veículo. O pai dos jovens fugiu para o mercado em que trabalha, nas proximidades, mas foi preso pela Polícia Civil. Os outros três tentaram escapar com o carro, mas acabaram detidos na região do Buritis I, em Planaltina. Ainda segundo o delegado, todos os envolvidos possuem passagem na polícia. O pai já foi preso anteriormente por furto. Seu enteado, de 18 anos, preso por violência doméstica. E o adolescente e o amigo possuem passagens por latrocínio tentado. Os agressores foram indiciados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor e resistência à prisão

