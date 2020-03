Regional 13/03/2020 08:10 Assessoria/PJC-MT Polícia Civil apreende em Cuiabá quase duas toneladas de droga Foto: Divulgação Policiais civis da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito apreenderam na noite desta quarta-feira (11.03) aproximadamente duas toneladas de entorpecentes camuflados em um caminhão, localizado na região do rio dos Couros, região rural de Cuiabá. Equipes da Deletran realizavam diligências para identificar um veículo cujo motorista fugiu de um acidente com vítima, registrado na Rodovia dos Imigrantes no dia 1o de março, e possivelmente estaria escondido nas imediações do assentamento 21 de abril. Próximo ao acesso ao bairro Pedra 90 e a vila Olho d'Água, os policiais encontraram um caminhão marca VW, trafegando em alta velocidade, cujo modelo que não é comum transitar naquela estrada de chão. Em abordagem ao condutor do caminhão, os policiais identificaram desencontro de informações e realizaram a checagem da documentação e da carga do veículo, que estava transportando um carregamento de paletes de madeiras. Após a retirada de algumas peças de paletes, embaixo de lona nova, foram encontradas centenas de pacotes de substância análoga à maconha. O motorista foi autuado em flagrante e conduzido à delegacia para os procedimentos. Ele será posteriormente apresentado em audiência de custódia.

Veja também sobre Polícia Civil apreende em Cuiabá quase duas toneladas de droga Cuiabá Mato Grosso Voltar + Regional