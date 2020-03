Regional 13/03/2020 08:14 Suspeito é preso pela PM após invadir e furtar agência bancária em Sinop Foto por: PMMT Na madrugada desta quinta-feira (12.03) a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos por furtar uma agência de correspondência bancária, em Sinop. Na ação foram apreendidos um pé de cabra, uma quantia em dinheiro e o veículo utilizado na tentativa de fuga. A polícia foi informada que havia um furto em andamento em um correspondente bancário. Após verificar o sistema de câmeras do local, os militares identificaram o carro e foram informados que havia sido levada no furto a quantia de R$ 500. De imediato, os policiais iniciaram diligências pela região e localizaram o suspeito na BR-163 em um carro modelo Gol em direção ao município de Sorriso. Na abordagem ao condutor, os policiais encontraram a quantia de R$ 450 em moedas. No carro foi localizada um pé de cabra utilizado para arrombar a agência. Durante a diligência, o homem acabou confessando que junto com mais três comparsas violaram o cofre da empresa levando a quantia em dinheiro de R$ 500. O carro Gol utilizado no furto também foi apreendido. PMMT O suspeito que já tem várias passagens por crime de roubo e furto praticados em Cuiabá e disse que a quadrilha estava quebrando a porta do cofre da empresa quando ouviram em rádio HT que a PM estava a caminho, então ele fugiu, deixando os comparsas para trás, que estavam em um veículo modelo Sandero. A caminho da delegacia de flagrantes o homem revelou que é integrante de uma organização criminosa e confessou que é autor de três furtos a um posto de combustível, uma loja de esportes e uma empresa de molas, todas localizadas em Sinop. O suspeito foi preso em flagrante por crime de furto. No início da tarde desta quinta-feira (12.03) policiais localizaram o veiculo Sandero em frente a uma residência na região central da cidade. No carro foram encontradas diversas ferramentas utilizadas para a prática de arrombamento como martelete, lixadeira, máquina esmelhidora, makita, carregador de radiocomunicador HT dentre outros materiais. A PM segue em diligências em busca dos suspeitos.

