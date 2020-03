Regional 13/03/2020 09:44 Redação I Nativa News Motocicleta com queixa de roubo ou furto em Alta Floresta é recuperada em Apiacás Foto: Divulgação Uma motocicleta CG Honda, produto de roubo/furto, foi recuperada pela Polícia Militar (PM) na noite de quinta-feira (12), no bairro Bom Jesus, em Apiacás (MT). O condutor do veículo foi detido por receptação. Durante rondas pela avenida Jaime Campos a Polícia Militar se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta sem a placa de identificação, de imediato realizaram abordagem, ao indagar o proprietário da motocicleta sobre a documentação do veículo ele disse que não possuía. Em contato com o Copom de Alta Floresta e checar a motocicleta pela numeração do chassi constou que a mesma possuía queixa de roubo/furto. O suspeito e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia Municipal.

