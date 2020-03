Regional 13/03/2020 11:07 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Vereador Mineirinho vai à empresa Energisa e cobra interligação de rede Foto: Divulgação O vereador mineirinho PSB esteve na manhã desta sexta-feira (13) na sede da empresa Energisa, onde manteve audiência com o setor de obras e investimentos. A reunião teve o objetivo de propor que a empresa construa uma rede alta tensão que interligue a comunidade São José do Apuy à MT 208, quanto ao fornecimento de energia elétrica. O ofício endereçado ao setor comenta que a construção da obra pode sanar a problemática de má qualidade de energia, bem como as constantes interrupções. Ao site Nativa News o parlamentar relatou que a qualidade da energia em Apuí é muito ruim, e que várias residências encontram problemas na prestação de serviços. “A proposta de interligação saindo de Trívelato até Apuí com uma rede alta tensão pode resolver estes problemas”, afirmou vereador. Em outras ocasiões o vereador já esteve na sede da Energisa cobrando melhoramento na rede já existente, porém muito pouco foi feito.

Voltar + Regional