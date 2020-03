Regional 14/03/2020 06:59 Só Notícias/Cleber Romero e David Murba Chuvas fortes voltam a alagar ruas, avenidas e danificam veículos em Sinop Fotos: Só Noticias As fortes chuvas que caíram, há pouco, em Sinop deixaram algumas ruas e avenidas completamente alagadas em parte do centro da cidade. Uma das mais críticas foi a das Embaúbas, entre as avenidas das Itaúbas e dos Ingás onde houve grande concentração de água. Pelo menos quatro carros que tentaram passar pelo trecho tiveram problemas na parte elétrica e ficaram parados. Um GM Ônix branco acabou ‘rodando’ com a força da água. Um Match vermelho também teve pane. O proprietário de Troller preto usado para competições em rally ajudou a rebocar uma caminhonete VW Amarok cinza, que teve problemas. Bem próximo, na rua das Hortências esquina com Embaúbas, um Ford KA também teve pane. Em todo o ‘quarteirão’ próximo à prefeitura em um trecho entre a rua das Azaleias e avenida das Itaúbas a água cobriu totalmente o asfalto. Para tentar “fugir” da água, uma mulher que esperava pelo ônibus do transporte coletivo subiu no banco do ponto. A praça Plínio Callegaro, localizada na região central, também ficou completamente alagada, assim como boa parte da avenida Júlio Campos, por onde trafegam centenas de motoristas diariamente. O trânsito ficou lento nestas vias. Nas proximidades da Catedral Sagrado Coração, a rotatória ficou parcialmente coberta. Neste trecho, cinco motocicletas tiveram problemas elétricos. Outro ponto crítico com alagamento foi na rua das Aroeiras com a mesma avenida, onde a água tomou conta da pista e subiu na calçada. Os motoristas enfrentaram grandes dificuldades para trafegar. Já no cruzamento com a Itaúbas, os motociclistas se arriscaram para fazer a travessia. O volume de água foi alto além de formar ‘correnteza’, dificultando também o tráfego para pedestres. O valetão da avenida dos Ingás encheu completamente. As bocas de lobo e tubulação não suportaram o volume de água. O volume de água começou a diminuir mais de uma hora depois da chuva parar. Outro lado

Em nota, a prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal deu apoio no controle do trânsito e recuperação de placas que se desprenderam dos veículos, na avenida das Embaúbas. Nas regiões distantes da área central, a Guarda Civil deu suporte aos motoristas que trafegavam pela região do córrego Nilza, uma vez que transbordou. A secretaria de Obras também já tomou conhecimento de pontos de alagamento e solicitações para limpeza de bueiros e bocas de lobo e manutenção das vias. Para este ano, os recursos e projetos em andamento pela administração referem-se às obras de asfalto em bairros, que ainda não contam com essa infraestrutura. Na região central, ainda não há previsão de obras estruturantes para aumento da capacidade de vazão de água.

