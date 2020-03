MT - Polícia Civil prende fornecedores com mais de 300 garrafas de mel falsificado

Mais de 310 garrafas de mel falsificado produzido e armazenado em condições irregulares foram apreendidas pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (13.03), em investigação conduzida pela Delegacia de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá).

Dois homens que traziam o produto da cidade de Vilhena (RO) para comercializar em Pontes e Lacerda foram autuados em flagrante pelo crime de adulteração ou falsificação de substância alimentícia previsto no artigo 272 do Código Penal.

Os investigadores estavam em diligências próximo à Vila Olímpica, quando realizaram a abordagem de um dos suspeitos que estava sem documentos pessoais e, por este motivo, foi acompanhado pelos policiais até o hotel em que estava hospedado.

No local, o investigado também não apresentou os documentos pessoais e nem do veículo que estava conduzindo. Questionado, o suspeito disse que é morador da cidade Vilhena (RO) e que estava na região para fazer vendas como autônomo de mel, porém alegou já ter vendido todo o produto que tinha em estoque.

Segundo o delegado, Maurício Maciel Pereira Junior, o fato chamou atenção dos investigadores, uma vez que no mês de dezembro houve a apreensão de mel falsificado em uma barraca na feira de Pontes e Lacerda, ocasião em que o comerciante disse que o seu fornecedor era de Vilhena (RO).

Durante os trabalhos, o segundo suspeito chegou ao hotel e confirmou que eles trabalhavam com a venda de mel. Em buscas, os investigadores encontraram na lavanderia do hotel uma grande quantidade de garrafas do produto especificado como “mel”. As garrafas estavam sem tampas com moscas e abelhas mortas dentro do produto.

Diante da situação, foram selecionadas quatro garrafas do estoque que foram levadas à perícia que, em análise rápida, constatou que o produto não era mel de abelha. Comprovada a irregularidade, todo estoque de 312 garrafas de mel falsificado foi apreendido e os suspeitos encaminhados para Delegacia de Pontes e Lacerda. Com eles, também foram apreendidas duas motocicletas, uma caminhonete e uma carretinha.

Interrogados pelo delegado Maurício Maciel, os suspeitos confessaram que o produto era falso e para enganar os compradores, eles colocavam apenas uma pequena quantidade de mel de abelha na parte superior da garrafa.

“Como houve a apreensão do mesmo produto falsificado no mês de dezembro e tínhamos informações que os fornecedores eram de Vilhena, foi possível juntar as informações, fato que ajudou no esclarecimento do caso com apreensão de grande quantidade de produtos e prisão dos envolvidos”, disse o delegado.