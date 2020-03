Regional 15/03/2020 16:13 Nortão em Revista Semirreboque de Bitrem tomba na MT-208 próximo do Rio São João em Nova Monte Verde O motorista de uma carreta, Volvo FH 540, não deu muita sorte ao efetuar uma curva próximo do Rio São João, especificamente no local que de acesso à nova ponte em concreto que está sendo construída. O último semirreboque acabou saindo na lateral da rodovia e tombou. A parte da frente ficou levemente inclinada, mas não tombou. O Bitrem estava carregado de madeira e parte da carga teve de ser descarregada. O registro foi feito na tarde de ontem, sexta (13), e encaminhado para o Nortão em Revista. Um internauta relatou que uma Pá Carregadeira se deslocou até o local. Tudo indicava que a máquina seria utilizada para descarregar e tentar destombar o semirreboque. A sexta-feira (13), parece ser mesmo um dia de azar para alguns.

