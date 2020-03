Regional 16/03/2020 08:18 Secom PRF MT Operação conjunta entre PRF e PM resulta em apreensão de 274,5kg de droga Secom PRF MT No domingo (15), em uma operação conjunta, entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis, abordaram um caminhão Ford/Cargo 712, cor branca, de Porto Alegre/RS, na BR 364 em Campo Novo do Parecis/MT. Após uma fiscalização mais minuciosa, foi localizado um fundo falso no assoalho do caminhão, onde os policiais visualizaram a presença de drogas. No compartimento preparado para transporte de entorpecente, estavam 253 tabletes de cloridrato de cocaína totalizando aproximadamente 274,5 kg da droga. Além do motorista do caminhão, foram detidos mais dois homens que estavam ocupando o veículo I/Toyota Hilux, de cor bege, do município de Sapezal/MT. Os ocupantes do utilitário estavam fazendo o serviço de “batedor” para o referido caminhão que transportava o entorpecente. A droga foi carregada em Mirassol D’oeste e seria entregue em Sapezal. Ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT.

