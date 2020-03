Regional 16/03/2020 08:30 Ladrão que invadiu Correios no Nortão é baleado pela PM em Sinop e 2 são presos O furto na agência dos Correios em Marcelândia (164 quilômetros de Sinop) ocorreu, hoje de madrugada. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram arrombar dois cofres. O valor levado ainda não foi divulgado. Com isso, os militares de Sinop montaram bloqueio na MT-423, perseguiram uma Toyota Hilux prata, atiraram nos pneus e um dos criminosos que tentou fugir foi baleado na perna, socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital e não corre risco de morte. “Eles haviam feito vários furtos em empresas e, nesta madrugada, furtaram os Correios de Marcelândia. Tínhamos as informações que eles estavam retornando para Sinop, foi feito um bloqueio na rodovia sentido Cláudia e nos deparamos com os veículos. Foi feito acompanhamento e conseguimos efetuar a prisão de três envolvidos perto do viaduto da avenida Júlio Campos (em Sinop). Aparentemente um deles estava armado, tentou efetuar disparo contra a guarnição, na hora que foi feita a abordagem saiu correndo, pulou vários muros e conseguimos localizar ele nos fundos”, disse o tenente Felipe Lessa da Polícia Militar, esta manhã, em entrevista, coletiva. O tenente explicou ainda que havia outro veículo estava dando apoio aos criminosos e, possivelmente, o dinheiro do furto estava nele, porém, para não atrapalhar as diligências preferiu não informar o modelo do carro. A polícia apura se a caminhonete em que estavam é roubada ou clonada. Lessa afirmou que possivelmente os criminosos fazem parte de uma quadrilha de Cuiabá, que atua em toda região. As informações ainda serão apuradas pela Polícia Civil. Conforme Só Notícias já informou, em Lucas do Rio Verde um homem foi baleado ao troca de tiros com a Polícia Militar de Lucas, no bairro Veneza, no último sábado. A Polícia Militar realizava rondas pela região, quando avistou o homem em atitude suspeita. Ao tentar abordá-lo, o acusado sacou uma arma e atirou contra os policiais, que revidaram. Só Notícias/David Murba (fotos: Só Notícias)

